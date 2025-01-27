Из компаний стали чаще увольняться сотрудники, которые проработали меньше года

Работодателям трудно найти общий язык с молодыми сотрудниками 2000-2011 годов рождения, которые хотят высокую зарплату при недостаточных знаниях и навыках.

По итогам 2024 года текучесть кадров выросла в более трети российских компаний. 40% бизнесменов отметили тенденцию к смене работы у квалифицированных сотрудников. 37% работодателей пожаловались на увольнения среди рабочего персонала, а 36% — начинающих специалистов.

Самые низкие показатели текучки кадров у руководителей (16%) и топ-менеджеров (7%). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании Kept.

Также 45% работодателей стали встречаться с джоб-хоппингом, когда увольняется сотрудник, проработавший в компании меньше года. Такое поведение характерно для рабочего и обслуживающего персонала, начинающих специалистов (59%) и квалифицированных сотрудников (38%).

52% работодателей признались, что им сложно контактировать с сотрудниками 2000-2011 годов рождения. Из них 90% считают, что требования молодежи к вознаграждению слишком высоки, тогда как знания и навыки недостаточны. 82% отмечают быструю потерю интереса к работе, 56% — эмоциональную чувствительность, а 44% недовольны клиповым мышлением такого персонала.