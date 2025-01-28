Банки будут блокировать денежные переводы на виртуальные карты

Для защиты от мошенников кредитные организации не позволят внести деньги на виртуальные карты, которые выпустили менее двух дней назад.

Весной 2025 года Национальная система платежных карт (НСПК) запустит новый сервис, который позволит ограничить внесение денег на виртуальные карты, если они были выпущены менее двух дней назад.

Такой подход позволит защитить пользователей от мошенников, которые убеждают людей привязать в свой Pay-сервис карту злоумышленника и внести на нее наличные через банкомат. Об этом пишут «Известия».

Виртуальные карты можно сформировать в банковском приложении или в платежных сервисах, например в Mir Pay. Они хранятся на том устройстве, на котором были выпущены. К одной физической карте можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

Крупные банки готовы присоединиться к новой системе от НСПК. Об этом рассказали в ПСБ, ОТП Банке и в «Дом.РФ». В ВТБ уже сейчас действует ограничение: на токенизированные карты нельзя внести больше 30 тыс. рублей.

Недавно мы писали о том, как мошенники обманывают россиян через Pay-сервисы.