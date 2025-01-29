Работодатель должен сообщить в службу занятости при сокращении сотрудников

Если работодатель нарушит процедуру увольнения, это может повлечь не только административную ответственность по КоАП, но и материальную ответственность по ТК и даже признание увольнения незаконным.

Компания, которая сокращает штат, зачастую забывает направлять уведомление в центр занятости населения или опаздывает с таким сообщением из-за загруженности кадров или незнания закона.

Уведомление о массовом сокращении нужно направить в службу занятости за 3 месяца, а не за два, как это происходить в стандартном режиме.

Работодатель обязан ознакомить сотрудников с приказом об увольнении, иначе инспекция труда может вынести предупреждение или оштрафовать компанию на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

Хотите узнать больше о том, как правильно прекращать отношения с сотрудниками? Приходите на бесплатный вебинар «Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1». Он состоится 5 февраля в 15:00 мск!

Вебинар доступен эксклюзивно в подписке Премиум. Подписчики Клерк.Премиум получают важный контент, встречаются с топовыми экспертами, которым могут задать любой вопрос.

На вебинаре разберем:

Основания прекращения трудового договора. Алгоритм оформления увольнения. Приказ о прекращении трудового договора. Окончательный расчет при увольнении. Оформление записи и выдача трудовой книжки. Оформление ЕФС-1 Выдача документов о работе.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 5 февраля в 15:00 мск!