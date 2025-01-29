Работодатель должен сообщить в службу занятости при сокращении сотрудников

Компания, которая сокращает штат, зачастую забывает направлять уведомление в центр занятости населения или опаздывает с таким сообщением из-за загруженности кадров или незнания закона.
Уведомление о массовом сокращении нужно направить в службу занятости за 3 месяца, а не за два, как это происходить в стандартном режиме.
Работодатель обязан ознакомить сотрудников с приказом об увольнении, иначе инспекция труда может вынести предупреждение или оштрафовать компанию на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП.
Хотите узнать больше о том, как правильно прекращать отношения с сотрудниками? Приходите на бесплатный вебинар «Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1». Он состоится 5 февраля в 15:00 мск!
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На вебинаре разберем:
Основания прекращения трудового договора.
Алгоритм оформления увольнения.
Приказ о прекращении трудового договора.
Окончательный расчет при увольнении.
Оформление записи и выдача трудовой книжки.
Оформление ЕФС-1
Выдача документов о работе.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре 5 февраля в 15:00 мск!
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