Минстрой может проиндексировать стоимость госконтрактов на строительство

Представители бизнеса предложили пересчитать цены госконтрактов в сфере строительства, поскольку они уже не учитывают опережающую инфляцию.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев рассказал, что Минстрой вместе с Минфином работают над механизмом изменения стоимости госконтрактов на строительство.

Цены хотят изменить с учетом индексов, которые выпускает Минстрой. Они формируются ежеквартально на базе мониторинга стоимости строительных материалов. Об этом пишут «Ведомости».

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) уже предлагала правительству включить в 44-ФЗ и 223-ФЗ пункт, который позволит каждый год пересчитывать начальную максимальную цену госконтрактов (НМЦК) на выполнение строительных работ.

Сейчас разница между НМЦК и фактической стоимостью объекта достигла 28%.