Количество незакрытых вакансий в России достигло критических уровней

Гендиректор Центра корпоративных решений (ЦКР) Нелли Мещерякова и ведущий эксперт по трансформации функций бэк-офиса в России и СНГ Екатерина Юрченко провели экспертную дискуссию «Поправка на практику» на тему «Рекордный дефицит кадров в России: окно возможностей для бизнеса или непреодолимый кризис?».

Участники мероприятия отметили, что количество незакрытых вакансий в стране достигло критических уровней: по данным экспертов, цифра сегодня достигает 4,5 млн человек. Это создает серьезные вызовы для экономики. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

То же подтверждает и информация от госчиновников.

По данным первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова, только в обрабатывающей промышленности не хватает 660 000 человек. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации в сентябре 2024 глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит кадров главным внутренним источником рисков для экономики.

Екатерина Юрченко, основатель компании «Дэкарт», подтвердила, что трудности с подбором персонала начали появляться уже несколько лет назад. «Сегодня рынок сотрудников позволяет им выбирать, где работать и на каких условиях. А компании вынуждены искать новые решения», — отметила она.

Основными причинами дефицита кадров названы демографические изменения, уход иностранных компаний, более жесткое регулирование трудовой миграции.

Для решения проблемы эксперты предложили несколько стратегий.

В частности, акцент был сделан на автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Это позволит не только не нанимать сотрудников на сегодняшние рутинные задачи, но и изменить профиль нанимаемых, а также освободить ресурсы для решения задач стратегического развития. Сегодня компании все чаще обращаются за помощью в проведении аудита бизнес-процессов для оптимизации работы и высвобождения ресурсов.

«Повышения эффективности можно достичь двумя способами: либо улучшить внутренние процессы, либо передать их на выполнение профессионалам на аутсорс. Очень часто компаниям невыгодно самим заниматься своими вспомогательными процессами, потому что они могут быть не такими существенными, и поэтому большие инвестиции в новые системы могут просто не окупиться. В таком случае я всегда рекомендую клиентам посмотреть в сторону профессиональных услуг — так называемых аутсорсинговых компаний, которые априори вкладываются в развитие поддерживающих функций (особенно в части автоматизации процессов)», — рассказала Екатерина Юрченко.

Кроме того, участники дискуссии обсудили важность инвестиций в обучение и развитие сотрудников, а также целесообразность адаптации к новым требованиям рынка труда, включая необходимость учитывать потребности молодого поколения.

Эксперты пришли к выводу: несмотря на текущие трудности, кадровый голод может стать стимулом для компаний пересмотреть свои подходы к оптимизации бизнес-процессов, что в долгосрочной перспективе может привести к повышению конкурентоспособности.

«В последнее время компании все чаще обращаются за проведением аудита операционных моделей и оценки эффективности бизнес-процессов для поиска потенциала их оптимизации. Основная цель — найти работу, которая не является обязательной для выполнения, и высвободить ресурс сотрудников на более важные задачи. Многие компании расширяют свой бизнес и при этом стремятся сохранить службы поддержки, такие как бухгалтерия, ИТ, кадры и другие на том же уровне. Если передать поддерживающие функции сторонним провайдерам, то можно решить не только проблемы с постоянным подбором и обучением новых сотрудников, но и повысить качество, а также скорость выполняемых работ», — подчеркнула Нелли Мещерякова.

Рекордный дефицит кадров в России открывает новые горизонты для бизнеса. Переосмысляя подходы к управлению человеческими ресурсами и внедряя современные технологии, компании могут не только преодолеть текущие трудности, но и создать устойчивую основу для будущего роста.

Заявлено, что инвестиции в автоматизацию, аутсорсинг и развитие сотрудников станут ключевыми факторами повышения конкурентоспособности и эффективности.