👔 Адвоката как контрагента заносят в 1С как физлицо

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Компания оплатила услуги адвоката Ивановой С. С. Но когда бухгалтер стала в 1С проводить эту операцию, в программу по ИНН подтянулся контрагент ИП Петрова С. С., которая прекратила деятельность много лет назад.
Как это понимать и где найти актуальный ОГРНИП этого контрагента, интересуется бухгалтер.
Коллеги пояснили: женщина когда-то была ИП. Потом вышла замуж, сменила фамилию с Петровой на Иванову и учредила адвокатский кабинет. ОГРНИП у нее нет, потому что сейчас она не ИП, а адвокат.
Таким образом, контрагента-адвоката в 1С придется вбить вручную как физическое лицо.
При этом адвокат платит свои налоги сам. Компания-заказчик не будет налоговым агентом по НДФЛ.
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