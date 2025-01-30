👔 Адвоката как контрагента заносят в 1С как физлицо

Контрагента-адвоката надо вручную вносить в 1С. Автоматически по ИНН могут подтянуться неактуальные данные.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Компания оплатила услуги адвоката Ивановой С. С. Но когда бухгалтер стала в 1С проводить эту операцию, в программу по ИНН подтянулся контрагент ИП Петрова С. С., которая прекратила деятельность много лет назад.

Как это понимать и где найти актуальный ОГРНИП этого контрагента, интересуется бухгалтер.

Коллеги пояснили: женщина когда-то была ИП. Потом вышла замуж, сменила фамилию с Петровой на Иванову и учредила адвокатский кабинет. ОГРНИП у нее нет, потому что сейчас она не ИП, а адвокат.

Таким образом, контрагента-адвоката в 1С придется вбить вручную как физическое лицо.

При этом адвокат платит свои налоги сам. Компания-заказчик не будет налоговым агентом по НДФЛ.