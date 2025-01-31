Оплата иностранному поставщику товара и платежному агенту за перевод денег не идет в налоговый расчет импортера

При выплате дохода иностранным компания может быть агентский налог на прибыль, который надо отражать в налоговом расчете выплат иностранным организациям. Но не все выплаты там фигурируют.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Ситуация — ООО на ОСНО перечисляло средства иностранным компаниям:

за товар;

платежному агенту — который взял свою комиссию, а основной платеж перечислил поставщику за товар;

за транспортные услуги по доставке товара из заграницы в Россию.

Доходы иностранных организаций, полученные от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц не на территории РФ, не являются доходами от источников в РФ. Аналогично и с агентским вознаграждением. Агентского налога на прибыль в данном случае не будет.

Обе эти выплаты не надо включать в налоговый расчет.

А вот при оплате иностранной организации за перевозку товара, российская компания будет налоговым агентом, если пункт отгрузки или выгрузки – на территории РФ.

Но нужно смотреть соглашения об избежании двойного налогообложения со страной, из которой перевозчик. И даже если по соглашению налог удерживать не надо, доход все равно надо указывать в разделе 4 с кодом 24 «Доходы от международных перевозок».

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