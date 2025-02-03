Сумма госконтракта не уменьшается на НДС для подрядчиков на УСН

Если в госконтракте цена указана с НДС, а победить торгов – упрощенец, который не платит НДС, это не повод снижать стоимость контракта.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.10.2024 № 07-01-09/99844.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной участником закупки, применяющим УСН, законом не предусмотрена.

Аналогичное разъяснение — в письме Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113.