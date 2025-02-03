Сумма госконтракта не уменьшается на НДС для подрядчиков на УСН

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.10.2024 № 07-01-09/99844.
Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.
Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной участником закупки, применяющим УСН, законом не предусмотрена.
Аналогичное разъяснение — в письме Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113.
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