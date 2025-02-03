Сотрудники из новых регионов смогут быстрее поставить отметку о прекращении трудовых отношений

Это можно сделать не только в органах местного самоуправления или у нового работодателя, но и в любом органе Фонда пенсионного и социального страхования (СФР).

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 29 января 2025 года № 61. Этот документ упростит порядок трудоустройства сотрудников из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Если в трудовой книжке у жителей новых регионов нет информации об увольнении с последнего места работы, то они могут обратиться в любой орган Фонда пенсионного и социального страхования. Там внесут дату прекращения трудовых отношений с работодателем.

«Как показала практика, работники из новых регионов по различным причинам не всегда могут посетить органы местного самоуправления, а затем сталкиваются с дополнительными трудностями при трудоустройстве, особенно при переезде в другие субъекты. Новое постановление позволит исключить подобные ситуации», — сказано на сайте кабмина.

До этого момента, за прекращением трудовых отношений сотрудники могли обратиться только в органы местного самоуправления или к работодателю на новом месте работы.