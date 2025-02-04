🙅 На услуги самозанятого репетитора не дадут социальный вычет по НДФЛ

При оплате своего обучения или обучения ребенка можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но если услугу оказывал самозанятый, то вычет не предоставляется.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Женщина заплатила за услуги самозанятого репетитора, получила чек из приложения «Мой налог» и договор.

Но вычет дают по услугам, которые оказывают: организации с образовательной лицензией;

ИП-одиночки, у которых в ЕГРИП есть образовательные коды ОКВЭД.

Физлица-самозанятые без статуса ИП в этот список не входят.

С расходов за 2024 год вычет подтверждается справкой унифицированной формы.

То, что на образовательные услуги самозанятых нельзя получить вычет по НДФЛ, ранее Минфин сообщал в письме от 29.10.2021 № 03-04-05/87917.