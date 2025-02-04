🙅 На услуги самозанятого репетитора не дадут социальный вычет по НДФЛ

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Женщина заплатила за услуги самозанятого репетитора, получила чек из приложения «Мой налог» и договор.
Но вычет дают по услугам, которые оказывают:
организации с образовательной лицензией;
ИП-одиночки, у которых в ЕГРИП есть образовательные коды ОКВЭД.
Физлица-самозанятые без статуса ИП в этот список не входят.
С расходов за 2024 год вычет подтверждается справкой унифицированной формы.
То, что на образовательные услуги самозанятых нельзя получить вычет по НДФЛ, ранее Минфин сообщал в письме от 29.10.2021 № 03-04-05/87917.
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