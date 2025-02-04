Власти изменят подход к оплате труда работников ЖКХ

Спрос на специалистов в сфере ЖКХ и благоустройства в ряде регионов значительно вырос.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский провел совещание на тему совершенствования подходов к определению затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства на фонд оплаты труда (ФОТ).

Он подчеркнул, что от квалификации работников ЖКХ, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере будет зависеть эффективность деятельности предприятий и организаций отрасли, качество предоставляемых услуг, безопасность объектов.

Высокинский напомнил, что в октябре 2024 утверждена Концепция подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года, которой определен ряд задач по повышению престижности и востребованности профессий, связанных со строительством и ЖКХ.

«Несмотря на обозначенные задачи и принимаемые меры, в настоящее время в отрасли ЖКХ сохраняются проблемы с дефицитом специалистов и недостаточной квалификацией имеющихся кадров. Одной из причин нехватки кадров и острых проблем в сфере ЖКХ является низкая зарплата сотрудников» — отметил Высокинский.

Есть факторы, сдерживающие рост зарплаты сотрудников ресурсоснабжающих организаций. По действующей системе тарифного регулирования, расходы на оплату их труда фиксируются на долгосрочный период и не могут быть пересмотрены с учетом повышения МРОТ.

Сенатор сообщил, что в Совфед в 2024 году обратилась Нижегородская ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения с предложениями о необходимости включения в тарифы на 2025 год затрат на оплату труда с учетом повышения МРОТ. Для проработки этого вопроса комитет СФ направил запросы в профильные министерства и ведомства.

В итоге ФАС как уполномоченный федеральный орган по госрегулированию цен и тарифов отметила комплексный характер проблемы и сообщила о готовности к работе по изменению подходов к определению затрат на оплату труда.