Плата за простой авто не облагается НДС у перевозчика

Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не включают.

Минфин в письме от 26.11.2024 № 03-07-11/118259 рассмотрел такую ситуацию: по договору грузоперевозки на погрузку/выгрузку машин отводится определенное время. Если по факту затрачивается больше времени, заказчик оплачивает перевозчику простой.

По сути эта плата за простой – договорная неустойка, и она не облагается НДС.

Но если договорная неустойка (штраф, пени) по существу не является неустойкой, обеспечивающей исполнение обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, то она включается в базу по НДС, предупреждает Минфин.

Аналогичное предупреждение по поводу договорных неустоек Минфин делал в письме от 04.10.2023 № 03-07-11/94106.