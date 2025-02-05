Долги по кредитам могут запретить передавать коллекторам

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который запретит передавать кредитные долги россиян третьим лицам.

Авторы инициативы считают, что клиенты в состоянии оценить свои финансовые возможности перед оформлением кредита. А долги возникают из-за непредвиденных обстоятельств. Например, при потере работы, болезни или смерти кормильца. Банки зачастую передают права требования коллекторским агентствам, которые на практике прибегают к незаконным методам «выбивания» долгов.

«Принятие законопроекта позволит сохранить гарантии в отношении должников, и усилить их путем введения запрета на передачу прав требования третьим лицам. Это снизит уровень закредитованности населения, сократит количество незаконных действий со стороны коллекторов, обеспечит защиту граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации», — сказано в пояснительной записке.

К концу 2024 года уровень закредитованности населения достиг 62%, больше половины заемщиков вынуждены идти за новыми кредитами, чтобы покрыть текущие. По данным ЦБ, совокупная задолженность по кредитам превысила 30 трлн рублей, то есть за год стала на 2 трлн больше. Уровень просроченных платежей достиг 13% от общего объема долгов. По данным ФССП, текущие платежи не погашают 9,5 млн человек.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц со дня официального опубликования.