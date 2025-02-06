IT-компания на УСН считает долю профильных доходов по кассовому методу

Аккредитованная IT-компания имеет право на пониженный тариф взносов 7,6%, если профильные доходы, перечисленные в НК, составляют не менее 70%. При ОСНО их считают по методу начисления, при УСН – по кассовому методу.

Перечень профильных доходов (в разрезе норм НК) и разъяснения в нему мы разбирали тут. В него, в частности, входят доходы от передачи исключительных прав на собственные программы для ЭВМ.

Долю профильных считают в сумме всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. При этом право на льготу имеют как ИТ-компании на ОСНО, так и на УСН, неоднократно пояснял Минфин.

Но правила для учета доходов при УСН и ОСНО – разные. Если при ОСНО действует метод начисления, то при УСН – кассовый.

Учитывать доходы, как общие, так и профильные IT-компания на УСН должна кассовым способом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.09.2024 № 03-15-05/84815.

Кстати, с 2025 года тариф взносов 7,6% для IT-компаний применяется ко всей зарплате, в том числе и выше предельной базы. Пример расчета мы приводили здесь.

Что изменилось в льготах IT-компаний с 2025 года, читайте тут.

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