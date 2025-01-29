IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН

Применение упрощенки не влияет на право применять пониженные страховые взносы ИТ-компаний.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134.

Одно из условий применения пониженных взносов – в сумме всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, не менее 70% составляют профильные доходы.

Особенностей по применению пониженного тарифа взносов для IT-компаний на УСН Налоговым Кодексом не установлено.

То есть при УСН тоже можно применять пониженные взносы, как и при ОСНО.

При этом пониженный тариф применяется к базе по страховым взносам, включающей выплаты в пользу всех работников в целом по организации.

Что изменилось в льготах IT-компаний с 2025 года, мы разбирали тут.