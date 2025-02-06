❎ Оплату за выходные дни в командировке не учитывают при расчете среднего заработка

Двойная оплата за работу в выходные идет в расчет среднего заработка. Но если эти выходные приходились на время командировки – не идет.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 18.12.2024 № 14-5/ООГ-7331.

Напомним, расчет среднего заработка идет по нормам постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Там есть такое правило: при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если за работником сохранялся средний заработок.

Определяющим критерием для исключения из расчета среднего заработка начисленных сумм является период, за который они начислены.

Таким образом, плата за работу в выходной день, начисленная в период нахождения в командировке, не включается в расчет среднего заработка.

То есть исключить из расчета СДЗ для дальнейшего расчета отпускных, командировочных и т. д. надо не только средний заработок за время командировки, но и двойную оплату за выходные дни в ней.