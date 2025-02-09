Роструд: правда и мифы о ненормированном рабочем дне

Миф Правда

Ненормированный день — это когда я должен работать сколько скажут Ненормированный рабочий день не означает, что вы обязаны работать круглосуточно. Это эпизодические переработки, которые должны быть обоснованы производственной необходимостью.

Ненормированный день можно установить любому сотруднику Такой режим труда применяется только к тем сотрудникам, чьи должности указаны в локальных актах компании (например, в коллективном договоре).

Ненормированный день никак не компенсируется, так как это определенные условия работы За ненормированный рабочий день полагается дополнительный отпуск — не менее 3 календарных дней