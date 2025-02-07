Что изменилось в бухучете и налоговой оптимизации в 2025 году — смотрите видео!

С 2025 года очень много изменений в учете, налогах, дроблении и налоговом планировании. Эксперт расскажет, какие изменения самые важные и как все это учесть в работе.
В этом видео обсудим:
1. Изменения в налоговом законодательстве:
Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.
Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.
Новые ставки НДФЛ, налоговые вычеты.
Изменения в налоге на прибыль.
Туристический налог.
Изменения в отчетности.
2. Изменения в бухгалтерском учете:
Формы бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023.
Проводим инвентаризацию по ФСБУ 28/2023.
Статотчетность для малого и среднего бизнеса.
3. Дробление бизнеса с 2025 года, необоснованная налоговая выгода.
4. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.
5. Налоговая оптимизация – 2025.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Начать дискуссию