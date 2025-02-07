НДС для крупных ресторанов могут снизить до 2-5%

Чтобы крупные заведения общественного питания сохранили рентабельность, ФНС и Минфин думают снизить их налоговую нагрузку по НДС.

Минфин и ФНС планируют снизить налоговую нагрузку для крупного ресторанного бизнеса. Такие предприятия смогут пользоваться специальной ставкой НДС в диапазоне от 2% до 5%, но без права на получение вычетов.

Крупные ресторанные сети становятся неконкурентоспособными из-за разницы в налоговой нагрузке с малым бизнесом. По этой же причине средние компании вынуждены искусственно тормозить развитие, чтобы не перейти в другую категорию. Об этом пишет РБК.

«Фактически это приводит к тому, что при увеличении выручки до уровня более чем 2 млрд руб. прибыль не увеличивается в таких же масштабах. При этом объем уплачиваемых налогов отличается более чем в два раза», — сказала налоговый консультант Tax Compliance Анастасия Аржанова.

Сейчас заведения общественного питания с выручкой не более 2 млрд рублей в год освобождаются от уплаты НДС. Также есть требования по доходам от профильной деятельности не менее 70% и по зарплате персоналу, которая не может быть ниже средней по отрасли в регионе.

Подробно условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.

Кроме того, субъекты МСП платят страховые взносы по сниженному тарифу 15%. При превышении порога в 2 млрд рублей рестораны считаются крупным бизнесом и теряют право на эти льготы.