📅 Сроки по ТК надо считать по производственному календарю

Неважно, какой график установлен для конкретного работника. Если в ТК какие-то сроки прописаны в рабочих днях, то имеются в виду рабочие дни по производственному календарю.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 17.01.2025 № 14-6/ООГ-172.

Например, по нормам ТК надо:

выдать сотруднику копии запрошенных им кадровых документов – не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления;

заключить трудовой договор – не позднее 3 рабочих дней со дня допуска к работе.

Течение сроков по ТК начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения трудовых прав и обязанностей.

Трехдневный срок начинается с даты подачи заявления и рассчитывается в рабочих днях. Выходные дни в этот срок не включаются. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

При этом ТК РФ не содержит определения понятия «рабочий день», уточняет Роструд в письме от 23.01.2025 № ПГ/28880-6-1

При 5-дневной неделе – 2 выходных дня в неделю, при 6-дневной – один.

Требование к работодателю о выдаче документов, связанных с работой не позднее трех рабочих дней, относится к общим выходным и нерабочим праздничным дням.

Ранее Минтруд в письме от 25.03.2020 № 14-2/ООГ-2209 также пояснял, что в целях единообразного исчисления сроков по ТК рабочие дни следует исчислять в соответствии с производственным календарем.

Таким образом, если в компании – пятидневка, но кто-то работает по графику с суммированным учетом, в том числе – в субботу и воскресенье, и подал заявление в пятницу, то суббота и воскресенье в срок не входят, потому что в общем случае – это выходные.

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