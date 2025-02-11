Для НДС-льготы в общепите важна зарплата из РСВ за год или за 9 месяцев

Чтобы в 2025 году не платить НДС за услуги общепита, надо в 2024 году соблюдать условие о зарплате сотрудников. Она должна быть не ниже среднеотраслевой в регионе.

Как считать среднюю зарплат в общепите для льготы по НДС, мы ранее разбирали тут.

Данные по зарплате из годового РСВ надо сравнивать с данными Росстата. Смотрят зарплату по коду ОКВЭД 56.

Но как правило, к началу года у Росстата еще нет данных за прошлый год. Тогда надо ориентироваться на данные за 9 месяцев.

Но сравнивать их не обязательно с данными РСВ за 9 месяцев.

Нужно посчитать свою зарплату из РСВ за 9 месяцев и за год. Какое значение больше, то и использовать для сравнения с данными Росстата.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.01.2025 № 03-07-07/844.

Подробно условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.

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