На платформе «Работа России» уже более 22 млн пользователей

Более 3,5 млн человек посетили «Работу России» с начала 2025 года.

В настоящее время на платформе зарегистрировано уже свыше 22 млн пользователей, что говорит о ее растущей популярности среди граждан.

«Сегодня “Работа России” это важнейший инструмент в сфере занятости и трудовых отношений, представляющий широкий спектр сервисов как для соискателей, так и работодателей. Возможности платформы позволяют не только искать работу и сотрудников, но и взаимодействовать с центрами занятости в электронном виде, а также участвовать в государственных программах поддержки», – отметил начальник Управления цифрового развития и информационных технологий роструда Виталий Лосев.

Например, работодатели могут бесплатно:

вести электронный кадровый документооборот;

подать заявку на участие в программе субсидирования найма;

направить обязательные сведения в службу занятости;

разместить вакансию;

выбрать кандидатов, приглашать на собеседование;

получить помощь от центра занятости в подборе сотрудников;

найти кандидатов на целевое обучение с последующим трудоустройством.

Соискатели также в режиме онлайн могут пройти профессиональное тестирование, разместить резюме, записаться на бесплатное обучение, направить заявку в центр занятости.

Для студентов есть возможность подобрать производственную практику, абитуриентов — выбрать варианты целевого обучения.

Для соискателей с инвалидностью предусмотрены специальные фильтры. Они могут подбирать вакансии с учетом своих ограничений функций (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.).

Также на платформе доступен голосовой сервис, позволяющий пользоваться сайтом гражданам с ограничениями по зрению.

Все сервисы портала «Работа России» бесплатны, заверил Роструд.