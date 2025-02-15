На платформе «Работа России» уже более 22 млн пользователей

В настоящее время на платформе зарегистрировано уже свыше 22 млн пользователей, что говорит о ее растущей популярности среди граждан.
«Сегодня “Работа России” это важнейший инструмент в сфере занятости и трудовых отношений, представляющий широкий спектр сервисов как для соискателей, так и работодателей. Возможности платформы позволяют не только искать работу и сотрудников, но и взаимодействовать с центрами занятости в электронном виде, а также участвовать в государственных программах поддержки», – отметил начальник Управления цифрового развития и информационных технологий роструда Виталий Лосев.
Например, работодатели могут бесплатно:
вести электронный кадровый документооборот;
подать заявку на участие в программе субсидирования найма;
направить обязательные сведения в службу занятости;
разместить вакансию;
выбрать кандидатов, приглашать на собеседование;
получить помощь от центра занятости в подборе сотрудников;
найти кандидатов на целевое обучение с последующим трудоустройством.
Соискатели также в режиме онлайн могут пройти профессиональное тестирование, разместить резюме, записаться на бесплатное обучение, направить заявку в центр занятости.
Для студентов есть возможность подобрать производственную практику, абитуриентов — выбрать варианты целевого обучения.
Для соискателей с инвалидностью предусмотрены специальные фильтры. Они могут подбирать вакансии с учетом своих ограничений функций (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.).
Также на платформе доступен голосовой сервис, позволяющий пользоваться сайтом гражданам с ограничениями по зрению.
Все сервисы портала «Работа России» бесплатны, заверил Роструд.
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