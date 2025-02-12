Какой ресторан сейчас лучше открывать: интервью с основателем DelMar Family

«Клерк» пригласил на интервью Анфису Еременко, которая вместе с мужем создает рестораны. Погрузитесь в тонкости самого вкусного бизнеса.

В новом выпуске «ТоТ еще разговор» интервью с Анфисой Еременко — кофаундером ресторанного бизнеса DelMar Family Сочи. Вместе с мужем Максимом создают рестораны с любовью, такова их философия.

Вы узнаете разницу между мышлением предпринимателя и бизнесмена, какой ресторан сейчас лучше открывать, зачем контролировать скорость работы официантов и как убедить гостя в том, что он хочет именно это блюдо. Посмотреть интервью можно на Ютубе, VK Видео, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.