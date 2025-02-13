Проценты по займу облагаются налогом по УСН, даже если заем – из целевых средств

В общем случае внереализационные доходы в виде процентов по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам учитывают при УСН.

Проценты, полученные некоммерческой организацией от предоставления займов, источником финансирования которых являются целевые поступления, – не исключение.

То есть проценты, которые НКО получает от заемщиков, также облагаются налогом по УСН. И не важно, что сам заем предоставлен за счет целевых средств.

При этом НК не увязывает источник уплаты налога по УСН в зависимости от полученного дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.09.2024 № 03-11-06/2/86605.

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