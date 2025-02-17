Безработица может вырасти впервые с 2020 года

У крупных корпораций уже есть планы сократить сотрудников. Работодатели больше не могут повышать зарплаты из-за высокой ключевой ставки и налоговой нагрузки.

Сейчас безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%, но к концу года она может вырасти до 2,6%. Это произойдет впервые с 2020 года.

На увеличение безработицы повлияет оптимизация бизнеса на фоне высокой ключевой ставки и роста налоговой нагрузки. Уже в декабре 2024 года финансовые показатели компаний организаций упали на 15% год к году, у работодателей стало меньше ресурсов для повышения зарплаты. Об этом пишут «Известия».

В службы занятости стало поступать меньше вакансий, а в СМИ появляется информация о сокращениях в крупных корпорациях. Например, в «Газпроме» есть план сократить численность сотрудников с 4 до 2,5 тыс. человек.

«Скорее всего безработица будет расти, но медленно. Это будет связано с развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов — например, в торговле, которая переходит в онлайн-формат», — сказала профессор Финансового университета при правительстве Юлия Долженкова.

Скрытая безработица достигает 5-10%, в эту группу включают тех, кто не стоит на учете в центрах занятости, работают без официального трудоустройства и фрилансеров с непостоянными заработками.

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац объяснила, что оптимальным уровнем безработицы считается 3-5%. Такой показатель позволяет расти экономике, но без сильного инфляционного давления.