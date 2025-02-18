Законодатель обещает «идеальный модельный закон» о платформенной занятости

Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам Андрей Епишин провел заседание рабочей группы МПА СНГ по подготовке модельного закона «О платформенной занятости».

Модельный закон «О платформенной занятости» включен в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2023-2025 годы постановлением Совета МПА СНГ.

Андрей Епишин отметил, что в России пока такого закона нет, ведется работа над законопроектом: «это новый формат занятости, который должен быть законодательно урегулирован».

«Это идеальный модельный закон, в котором мы покажем развилку – различные статьи, которые законодатели как из России, так и из других стран СНГ, смогут использовать и инкорпорировать в свои национальные законодательства, взяв лучший опыт», — считает законодатель.

Сенатор сообщил, что осенью текущего года проект модельного закона «О платформенной занятости» планируется передать в Постоянную комиссию МПА СНГ по экономике и финансам.