Если зарплата на испытательном сроке меньше чем в трудовом договоре. Минтруд ответил, можно ли так

Работодателям запрещено снижать уровень оплаты труда в этот период, даже если работник только проходит проверку-испытание на соответствие должности.

В телеграм-канале Минтруда появилось важное разъяснение: зарплата сотрудника на испытательном сроке не может быть ниже суммы, указанной в трудовом договоре.

В ведомстве подчеркнули, что на вновь принятых работников распространяются:

гарантия полной оплаты — зарплата на испытательном сроке должна соответствовать условиям трудового договора и системе оплаты труда, принятой у работодателя;

равные права — сотрудник, принятый с испытательным сроком, обладает теми же правами и обязанностями, что и остальной коллектив. Это касается соблюдения ТК, коллдоговора и внутренних нормативных актов компании;

ответственность работодателя — урезание зарплаты в период испытания считается нарушением трудового законодательства.

Таким образом, работники вправе требовать соблюдения своих финансовых гарантий с первого дня трудоустройства. Если в договоре зафиксирована определенная сумма, ее нельзя уменьшить под предлогом «проверки компетенций».