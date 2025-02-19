Госдума одобрила законопроект о прозрачности премиальных выплат

18 февраля 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав работников при назначении премий.

Документ разработан и внесен Правительством РФ с подачи Конституционного суда, который постановлением от 15.06.2023 № 32-П признал часть норм Трудового кодекса неконституционными из-за риска произвольного снижения зарплаты при дисциплинарных взысканиях.

Согласно поправкам, работодатели будут обязаны четко прописывать в коллективных договорах или локальных актах условия премирования: виды, размеры, сроки, основания выплат, а также критерии их снижения. Учитываться должны качество, эффективность труда, продолжительность работы и наличие дисциплинарных взысканий.

Это исключит необоснованное лишение премии. Например, за проступки, не связанные с текущим периодом.

Законопроект не затрагивает права работодателя по применению дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям), а также порядок их применения.