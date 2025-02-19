Госкомпании нарастили закупки у самозанятых бухгалтеров и юристов

Если в 2019 году только 16 госкомпаний были готовы подписывать контракты с самозанятыми, то в 2024 году — уже 2 тысячи организаций.

В 2024 году объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 64% по сравнению с 2023 годом. Он превысил рекордные 11,9 млрд рублей.

С самозанятыми заключили 15 тыс. договоров, что почти на 20% больше показателя предыдущего года. Число поставщиков товаров и услуг среди самозанятых выросло на 18% — до 9 тыс.

Всего с 2019 по 2024 год самозанятые получили больше 38 тыс. контрактов с госкомпаниями, средняя цена договора — свыше 630 тыс. рублей.

Чаще всего к услугам самозанятых обращались за финансовым посредничеством и страхованием (прирост в 3,2 раза), за юридическими и бухгалтерскими услугами (+3,4 раза), а также за профессиональными, научными и техническими консультациями (+1,8 раза).

Участники госзакупок должны соблюдать квоту в 25% на закупки у представителей малого и среднего бизнеса.

«За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний. Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С 1 апреля 2020 года самозанятые могут принимать участие в закупках по 223-ФЗ. Для них действуют те же условия, что и для представителей малого и среднего бизнеса.