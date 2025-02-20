Размер страхового возмещения по вкладам может вырасти до 2,8 млн рублей

Чтобы лучше защитить накопления вкладчиков при росте ключевой ставки и цен, депутаты предложили поднять размер страхового возмещения в два раза.

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, по которому размер страхового возмещения для вкладчиков вырастет с 1,4 до 2,8 млн рублей.

Эту сумму не пересматривали с 2014 года. Авторы инициативы считают, что за 11 лет значительно выросли цены на товары и услуги, увеличились процентные ставки по депозитам и стало больше россиян, которые хранят свои сбережения в банках.

«Принятие данного законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе, так как увеличит гарантии сохранности их средств. Это особенно важно в условиях нестабильной экономической обстановки и роста числа банковских операций среди населения», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что увеличение размера страховой выплаты снизит риски потерь для клиентов, если у банка отзовут лицензию или финорганизация обанкротится.

Если закон примут и его подпишет Президент, он вступит в силу сразу с даты опубликования.

Недавно мы писали, что рост вкла­дов в 2024 году стал мак­си­маль­ным за 14 лет.