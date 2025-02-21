👶 Выплаты работодателей на детей сотрудников освободят от НДФЛ

Если компания переводит сотрудникам единовременную выплату при рождении ребенка, то эти средства не будут облагать НДФЛ. Лимит увеличат с 50 тысяч до 1 млн рублей.

Минфин подготовил законопроект, который позволит не облагать НДФЛ единовременные выплаты сотрудникам при рождении ребенка. Это будет распространяться на сумму до 1 млн рублей.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина обратила внимание на то, что сейчас многие компании материально поддерживают сотрудников в связи с рождением ребенка. Однако из-под налога можно вывести только единовременную выплату, которая не превышает 50 тыс. рублей.

Поэтому предприятию невыгодно устанавливать большие суммы и уплачивать с нее налог. Более того, сотрудник получит не всю сумму поддержки, а с удержанным НДФЛ.

«Президентом было принято решение на заседании Госсовета о выведении из-под такого налогообложения и отнесении к прямым расходам работодателей выплаты в размере до 1 млн рублей. Законопроект министерством финансов по внесению изменений в Налоговый кодекс в настоящий момент разработан», — сказала Баталина.

Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что надо поощрять компании, которые назначают сотрудникам выплаты при рождении детей. Необлагаемая НДФЛ сумма в таком случае вырастет с 50 тыс. до 1 млн рублей.