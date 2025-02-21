Декларацию 3-НДФЛ на вычет можно сдать до того, как работодатель сдаст 6-НДФЛ

Даже если ваш работодатель еще не сдал годовой расчет 6-НДФЛ, это не помешает вам получить вычет по 3-НДФЛ, если есть справка (бывшая 2-НДФЛ).

Обсуждение этой темы идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Раньше налоговики зачастую отказывали людям в вычете по 3-НДФЛ, сданным в начале года, так как 6-НДФЛ к тому моменту еще не был сдан.

Сейчас проблем с возвратом НДФЛ нет, подтверждают участники обсуждения. Люди сдают 3-НДФЛ и получают деньги, не дожидаясь, пока бухгалтер сдаст 6-НДФЛ.

Что касается отражения доходов из справки в личном кабинете физлица, то обычно это происходит через несколько дней после сдачи работодателем 6-НДФЛ.