Отпуска

Многодетный сотрудник может не соблюдать график отпусков

Сотрудники с 3 несовершеннолетними детьми имеют право пойти в отпуск в удобное для них время. Это право учитывается при составлении графика отпусков. Но сотрудник может передумать и выбрать другое время для отпуска.

Например, при составлении графика отпусков многодетный сотрудник Иванов выразил желание пойти в отпуск в марте. Но это не значит, что он должен соблюдать график отпусков и пойти в отпуск именно в марте.

Работник вправе будет изменить дату отпуска при необходимости, поясняет Роструд.

Работодатель обязан будет предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск работнику по его заявлению.

Подробнее о том, как составлять график отпусков, оформлять больничные и пособия по новым правилам, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь работать с трудовыми книжками, принимать и увольнять работников, вести воинский учет в организации. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

Начать дискуссию