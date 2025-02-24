Многодетный сотрудник может не соблюдать график отпусков

Сотрудники с 3 несовершеннолетними детьми имеют право пойти в отпуск в удобное для них время. Это право учитывается при составлении графика отпусков. Но сотрудник может передумать и выбрать другое время для отпуска.

Например, при составлении графика отпусков многодетный сотрудник Иванов выразил желание пойти в отпуск в марте. Но это не значит, что он должен соблюдать график отпусков и пойти в отпуск именно в марте.

Работник вправе будет изменить дату отпуска при необходимости, поясняет Роструд.

Работодатель обязан будет предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск работнику по его заявлению.