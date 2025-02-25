Инструкция: как не допустить, чтобы в доходы бизнеса на УСН попадала сумма с НДС

Пользователям больше нельзя игнорировать последовательность проведения документов, иначе при оплате по банковской карте в доходы будет попадать сумма с НДС.

Если пользователь нарушил последовательность проведения документов, то в доходы бизнеса на УСН может попасть сумма поступления по платежным картам с учетом НДС. Например, когда продавец сначала принимает деньги, а потом отпускает товар.

Также подобная ситуация может произойти, если при поступлении денег на расчетный в программе 1С выбрали вариант «Без закрывающих документов». В таком случае нужно ввести «Операцию по платежной карте».

Основная причина в том, что когда деньги приходят по платежным картам, то там негде указать НДС. Программа определяет его либо на основании документа «Отчет о розничных продажах» или «Операция по платежной карте».

Раньше, когда на УСН не было НДС, некоторые пользователи могли игнорировать последовательность операций, но теперь важно соблюдать порядок учета, который предлагает программа.

Узнайте больше о том, как настроить работу с НДС на УСН. Приходите на бесплатный вебинар «Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 27 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Настройка параметров налоговой учетной политики при работе с НДС на УСН в программе 1С: Предприятие 8.3. «Входной» НДС при УСН при приобретении товаров (работ, услуг). Продажа товаров (работ, услуг) с НДС и выписка счетов фактур в 1С. Ведение Книги покупок и Книги продаж в 1С. Заполнение декларации по НДС.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 27 февраля в 11:00 мск!