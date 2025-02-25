Менеджер по развитию бизнеса стал наиболее востребованным специалистом января

В январе 2025 года на рынке офисных профессий спросом стали пользоваться менеджеры по развитию бизнеса. Для них количество вакансий за год увеличилось на 168% или в 2,7 раза.

Чаще всего на этой позиции работодатели готовы платить от 80 до 150 тыс. рублей специалистам с опытом работы от года, а получать от 150 до 250 тыс. рублей могут кандидаты с опытом от трех до шести лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа».

«Российским компаниям важно не только сохранять, но и наращивать клиентскую базу, осваивать новые рынки и искать нестандартные подходы к росту предприятий. Именно поэтому спрос на менеджеров по развитию бизнеса продолжает активно расти», — сказал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

На втором месте по темпу роста вакансий фотографы. В начале года спрос на них вырос в 2,3 раза, на 134%. Это связано с запросом на качественный визуальный контент для продвижения. В среднем фотографы зарабатывают 78 654 рублей в месяц.

Третье место по уровню спроса заняли финансовые консультанты, для которых число предложений о работе увеличилось в 2,3 раза или на 130%. Начинающие кандидаты без опыта работы могут получать в среднем 42 012 рублей в месяц, с опытом от года — от 70 до 100 тыс., а со стажем от 3 до 6 лет — свыше 140 тыс.