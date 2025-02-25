❌ Роструд: срочные трудовые договоры с руководителями подразделений теперь под запретом

Региональное отделение Роструда напоминает, что с марта 2025 года срочные трудовые договоры с руководителями подразделений допустимы только в определенных случаях:
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Если за основным сотрудником сохраняется место работы, его замена может быть временной и оформлена на определенный срок;
работа в подразделении, созданном на ограниченный срок;
трудоустройство сотрудника пенсионного возраста;
работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При наличии таких обстоятельств срочность трудового договора остается законной, но важно правильно обосновать причину временного характера работы в контракте.
Работодателям, которые до вступления в силу закона от 13.12.2024 № 470-ФЗ оформляли срочные трудовые договоры с руководителями филиалов и других подразделений, необходимо внести изменения в них и указать другие основания для срочности. В противном случае, после 1 марта такие договоры будут автоматически считаться бессрочными.
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