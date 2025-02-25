❌ Роструд: срочные трудовые договоры с руководителями подразделений теперь под запретом

С 01.03.2025 работодатели больше не смогут заключать срочные трудовые договоры с руководителями филиалов, представительств и других обособленных подразделений организаций.

Региональное отделение Роструда напоминает, что с марта 2025 года срочные трудовые договоры с руководителями подразделений допустимы только в определенных случаях:

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Если за основным сотрудником сохраняется место работы, его замена может быть временной и оформлена на определенный срок;

работа в подразделении, созданном на ограниченный срок;

трудоустройство сотрудника пенсионного возраста;

работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При наличии таких обстоятельств срочность трудового договора остается законной, но важно правильно обосновать причину временного характера работы в контракте.

Работодателям, которые до вступления в силу закона от 13.12.2024 № 470-ФЗ оформляли срочные трудовые договоры с руководителями филиалов и других подразделений, необходимо внести изменения в них и указать другие основания для срочности. В противном случае, после 1 марта такие договоры будут автоматически считаться бессрочными.