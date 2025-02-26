Учебный отпуск работнику-заочнику оплачивают при соблюдении трех условий

Если сотрудник учится заочно, ему по общему правилу должны оплатить учебный отпуск для сдачи экзаменов.

Но должны соблюдаться три условия:

Обучение идет по программам общего, среднего, высшего образования, магистратуры, аспирантуры или ординатуры, прошедшим госаккредитацию. Образование соответствующего уровня сотрудник получает впервые. Форма обучения — заочная или очно-заочная.

Для получения оплачиваемого учебного отпуска нужно подать заявление работодателю и приложить справку-вызов из учебного заведения.

Оплату учебного отпуска рассчитывают по средней зарплате за последние 12 месяцев.

Если работник имеет право на учебный отпуск, то работодатель не вправе отказать ему в его предоставлении.

Такие разъяснения дал Роструд.

Про обучение персонала за счет работодателя смотрите здесь.