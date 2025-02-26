Учебный отпуск работнику-заочнику оплачивают при соблюдении трех условий

Но должны соблюдаться три условия:
Обучение идет по программам общего, среднего, высшего образования, магистратуры, аспирантуры или ординатуры, прошедшим госаккредитацию.
Образование соответствующего уровня сотрудник получает впервые.
Форма обучения — заочная или очно-заочная.
Для получения оплачиваемого учебного отпуска нужно подать заявление работодателю и приложить справку-вызов из учебного заведения.
Оплату учебного отпуска рассчитывают по средней зарплате за последние 12 месяцев.
Если работник имеет право на учебный отпуск, то работодатель не вправе отказать ему в его предоставлении.
Такие разъяснения дал Роструд.
Про обучение персонала за счет работодателя смотрите здесь.
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