Инициативы и прогнозы ЦБ, озвученные на ежегодной встрече с банкирами

Мы подготовили обзор других важных инициатив и прогнозов ЦБ, представленных на ежегодной встрече с банкирами.

Сегодня, 27 февраля 2025 года, председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на ежегодной встрече с руководством Центрального банка, организованной Ассоциацией банков России. В своем выступлении она осветила ключевые аспекты текущего состояния банковского сектора и обозначила приоритетные направления на ближайшие годы.

Важной темой встречи стало обсуждение цифрового рубля. Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля откладывается на более поздний срок, чем первоначально планировалось.

Мы подготовили обзор других важных инициатив и прогнозов ЦБ, представленных на ежегодной встрече с банкирами:

1. ЦБ ожидает снижение прибыли — это связано с замедлением роста кредитования, повышением резервов и рыночной волатильностью. Но считает, что финансовый сектор останется устойчивым. Прогноз прибыли сектора в 2025 году — 3-3,5 трлн рублей, это ниже показателя 2024 года (3,8 трлн рублей).

2. Регулятор не ожидает кредитного сжатия, но темпы роста кредитования замедлятся:

корпоративное: +8–13%;

потребительское: от -1% до +4%;

ипотека: +5% в 2025, ускорение в 2026, если ключевая ставка пойдет вниз.

Банки должны фокусироваться на укреплении капитала, контроле кредитных рисков и контроле задолженности. Кредитный портфель не должен расти быстрее капитала банков, чтобы избежать перегрева.

3. ЦБ пытается снизить риски дефолтов компаний, но требует обоснованных планов их восстановления. Послабления по резервам для реструктуризации корпоративных кредитов не будут распространяться на старые проблемные кредиты. Если у компании нет реалистичного плана восстановления за три года, банк должен доначислять резервы, а не затягивать решение проблемы.

4. Регулятор снижает привилегированное положение госкомпаний и требует более прозрачной оценки их финансового положения. Заемщики, у которых нет явных гарантий государства, не должны считаться автоматически надежными.

5. Банки не смогут занижать объем резервов искусственным образом: «мягкие» корректировки резервов будут запрещены.

6. Банки должны будут самостоятельно управлять ликвидностью, не рассчитывая на поддержку ЦБ в виде послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности (LCR). Они отменяются. Потенциально это может привести к росту ставок по депозитам, так как банки будут бороться за привлечение ликвидности.

7. Новый норматив ликвидности с 2025 года учтет индивидуальные риски банков, но потребует от них лучшего управления и потребует буфера ликвидных активов. Снижение норматива ниже 80% → повышенные отчисления в фонд страхования вкладов.

8. ЦБ дорабатывает экономическую модель цифрового рубля, чтобы сделать его более удобным для банков и клиентов. Челлендж в том, чтобы придумать, как банки смогут зарабатывать на новой форме нацвалюты и не саботировать распространение.

9. ЦБ требует прекратить навязывание ненужных услуг при автокредитовании и готов к жестким мерам, если ситуация не улучшится.