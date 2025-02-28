Роструд: сотрудник-дистанционщик не может жить за границей

Такое мнение в очередной раз высказал Роструд.
Сотрудничество с гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ, надо оформлять по договору ГПХ, считает Роструд.
Причина: ТК действует только на территории РФ и у работодателя нет возможности обеспечить безопасные условия труда для дистанционных работников, которые живут за границей.
Такое мнение ранее высказал Минтруд в письме от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578.
Между тем даже в НК есть норма об НДФЛ для дистанционщиков-нерезидентов, которые работают именно по трудовому договору (они выполняют трудовую функцию и у них есть работодатель).
Причем в НК речь идет о дистанционке, которая регулируется главой 49.1 ТК. На это, в частности, указывает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-04-05/61940.
Таким образом, НК предусматривает такое явление как работа по трудовому договору за границей по нормам ТК, а по мнению Минтруда и Роструда такого явления в принципе не существует и ТК такого не предусматривает.
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Комментарии7
ну так Минфин и ФНС хотя бы ради налогов стараются.
А мин-рос-туда-сюда - просто чешут! Они и сами не знают для чего они созданы. Писать письма, не важно апчём.
Черномырдина на них нет
у кого чешется - чешите в другом месте (с)
интересно, а как работодатель в калининграде обеспечивает безопасность труда дистанционщика в йошкар-оле (не к пятнице будет сказано)? могу только представить периодические командировки отдела по охране труда из калининграда в какойто там ..... Н-ск для проверки соблюдения ТБ на рабочем месте дистанционщика.
об этом история умалчивает.) Минтруд/Роструд живут в своем придуманном мире с розовыми пони
Врёте!
От них уже и пони давно разбежались!
а роботодатель в Урюпинске, ходит по домам дистансионщиков даже если они живут на соседней улице?
Заходит в хату, осматриает все углы.... и в случае если ЕМУ что-то не понравилось, то на следующий день приезжают со строительной бригадой и начинают всё переделывать? минимально - кондиционер установят?
вот сколько ни работаю в офисах самой разной крупности и численности, ни разу ни у кого из офисников не было несчастных случаев, и уже тем более, чтобы использовать охрану труда как запрет на заключение трудового договора с удаленщиками. Читаю и меня не покидает ощущение какой-то иррациональности бытия ....как будто все полотна абстрационистов сошли на землю одновременно и начали жить своей абстрактной жизнью и будто все произведения кафки ожили и я смотрю этот фильм. Видите ли, работодатель не сможет обеспечить охрану труда за границей...А вот за 5 тыс км в России он, конечно, прилетит вдруг и лично проверит дома у сотрудника его рабочее кресло и журнальный столик с розеткой или что там надо проверять в этой самой охране труда по безопасности работы дома😜
не надо 5 тыщ км! Давайте начнём с самого малого, а уж потом поширше. Или поширее ? Ну да ладно.... всё равно потом.
Пока так - дистанционный работник находится у себя дома в 50-100 метрах от официального офиса. К нему реально приходят проверять рабочие стол-стул и розетку? И в случае несоответствия действительно исправляют?