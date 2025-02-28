Роструд: сотрудник-дистанционщик не может жить за границей

Если человек живет за границей, то заключение с ним трудового договора невозможно.

Такое мнение в очередной раз высказал Роструд.

Сотрудничество с гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ, надо оформлять по договору ГПХ, считает Роструд.

Причина: ТК действует только на территории РФ и у работодателя нет возможности обеспечить безопасные условия труда для дистанционных работников, которые живут за границей.

Такое мнение ранее высказал Минтруд в письме от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578.

Между тем даже в НК есть норма об НДФЛ для дистанционщиков-нерезидентов, которые работают именно по трудовому договору (они выполняют трудовую функцию и у них есть работодатель).

Причем в НК речь идет о дистанционке, которая регулируется главой 49.1 ТК. На это, в частности, указывает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-04-05/61940.

Таким образом, НК предусматривает такое явление как работа по трудовому договору за границей по нормам ТК, а по мнению Минтруда и Роструда такого явления в принципе не существует и ТК такого не предусматривает.