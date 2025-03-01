80% компаний следят за работой сотрудников

Почти половина работодателей требует от сотрудников регулярных отчетов, а еще 43% ведут видеонаблюдение в офисе.

80% компаний используют различные методы контроля за продуктивностью и рабочим временем персонала. Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, какие методы контроля используют и как к ним относятся сотрудники. Его итоги есть у «Клерка».

Чаще всего применяют:

Регулярные отчеты от сотрудников — 47% компаний требуют от персонала отчетность о выполненной работе.

Видеонаблюдение в офисе — 43% устанавливают камеры для наблюдения за рабочими процессами и дисциплиной сотрудников.

Контроль через мессенджеры — 19% анализируют активность в рабочих чатах.

Мониторинг активности на компьютере — 17% используют специальные программы для отслеживания посещаемых сайтов, запущенных программ и общей продуктивности сотрудников.

Тайм-трекеры — 13% применяют инструменты, фиксирующие рабочее время, перерывы и паузы в выполнении задач.

20% компаний не используют никаких методов мониторинга и контроля.

Контроль вызывает разную реакцию у персонала в зависимости от применяемых методов и корпоративной культуры:

54% работодателей — заявили, что их сотрудники относятся к контролю спокойно , понимают его необходимость для организации работы и повышения эффективности;

23% — отметили, что работники негативно воспринимают контроль, но считают его неизбежной частью рабочего процесса и мирятся с ним;

3% — сообщили, что персонал категорически против контроля, это вызывает серьезное недовольство и снижает мотивацию.

В остальных компаниях (20%) инструменты контроля не используются.

Работодатели уделяют особое внимание вопросу контроля работы удаленных сотрудников. Согласно опросу:

23% — считают, что удаленная работа всегда требует более строгого контроля , поскольку в таком формате сложнее отслеживать выполнение задач;

56% — думают, что дополнительный контроль нужен только для некоторых сотрудников (все зависит от дисциплины и эффективности);

21% — уверены, что удаленный формат не требует усиленного контроля. Главное, чтобы отношения между работодателем и сотрудником налажены и построены на взаимном доверии.

«Контроль сотрудников — это инструмент, который должен помогать бизнесу, а не создавать напряжение в коллективе. Конечно, важно следить за выполнением задач и дисциплиной, но доверие и мотивация сотрудников не менее значимы. Если контроль становится чрезмерным, он может привести к стрессу и снижению продуктивности, а если его совсем нет, есть риск падения эффективности. Главное — найти баланс. Вместо тотального наблюдения лучше делать акцент на прозрачных правилах, четких целях и удобных инструментах для самоорганизации. Компании, которые выстраивают доверительные отношения с персоналом, чаще получают более вовлеченных и продуктивных сотрудников», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 286 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.