80% компаний следят за работой сотрудников

80% компаний используют различные методы контроля за продуктивностью и рабочим временем персонала. Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, какие методы контроля используют и как к ним относятся сотрудники. Его итоги есть у «Клерка».
Чаще всего применяют:
Регулярные отчеты от сотрудников — 47% компаний требуют от персонала отчетность о выполненной работе.
Видеонаблюдение в офисе — 43% устанавливают камеры для наблюдения за рабочими процессами и дисциплиной сотрудников.
Контроль через мессенджеры — 19% анализируют активность в рабочих чатах.
Мониторинг активности на компьютере — 17% используют специальные программы для отслеживания посещаемых сайтов, запущенных программ и общей продуктивности сотрудников.
Тайм-трекеры — 13% применяют инструменты, фиксирующие рабочее время, перерывы и паузы в выполнении задач.
20% компаний не используют никаких методов мониторинга и контроля.
Контроль вызывает разную реакцию у персонала в зависимости от применяемых методов и корпоративной культуры:
54% работодателей — заявили, что их сотрудники относятся к контролю спокойно, понимают его необходимость для организации работы и повышения эффективности;
23% — отметили, что работники негативно воспринимают контроль, но считают его неизбежной частью рабочего процесса и мирятся с ним;
3% — сообщили, что персонал категорически против контроля, это вызывает серьезное недовольство и снижает мотивацию.
В остальных компаниях (20%) инструменты контроля не используются.
Работодатели уделяют особое внимание вопросу контроля работы удаленных сотрудников. Согласно опросу:
23% — считают, что удаленная работа всегда требует более строгого контроля, поскольку в таком формате сложнее отслеживать выполнение задач;
56% — думают, что дополнительный контроль нужен только для некоторых сотрудников (все зависит от дисциплины и эффективности);
21% — уверены, что удаленный формат не требует усиленного контроля. Главное, чтобы отношения между работодателем и сотрудником налажены и построены на взаимном доверии.
«Контроль сотрудников — это инструмент, который должен помогать бизнесу, а не создавать напряжение в коллективе. Конечно, важно следить за выполнением задач и дисциплиной, но доверие и мотивация сотрудников не менее значимы. Если контроль становится чрезмерным, он может привести к стрессу и снижению продуктивности, а если его совсем нет, есть риск падения эффективности. Главное — найти баланс.
Вместо тотального наблюдения лучше делать акцент на прозрачных правилах, четких целях и удобных инструментах для самоорганизации. Компании, которые выстраивают доверительные отношения с персоналом, чаще получают более вовлеченных и продуктивных сотрудников», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.
В исследовании приняли участие 1 286 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.
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