Что делать, если вашу компанию пригласили на комиссию по поводу недобросовестного партнера

Получение уведомления о комиссии из-за недобросовестного партнера может вызвать беспокойство, но есть определенные шаги, которые можно предпринять для защиты своих интересов.

Случаи, когда налогоплательщиков вызывают для дачи пояснений в рамках статьи 31 НК, перечислены в п. 2.2 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837@. Один из таких случаев, который часто встречается на практике, — необходимость получить от налогоплательщика пояснения по вопросам, связанным с его партнерами, контрагентами.

Важно: не игнорируйте вызов, но не спешите доплачивать налог без консультации юриста;

направляйте возражения на протокол комиссии, если претензии налогового органа безосновательны;

используйте письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@: вычеты можно оспорить только при доказанной нереальности сделки или осведомленности налогоплательщика о нарушениях контрагента.

Комиссия — это инструмент досудебного урегулирования. Грамотная подготовка и помощь юриста минимизируют риски доначислений или проверки — важно оценить реальность сделок, коммерческую осмотрительность и отсутствие умысла в минимизации налогов.

Дискуссия по этой теме разгорелась в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» после того, как одного из подписчиков вызвали в ФНС из-за контрагента, который, по мнению налоговой, вызывает сомнения. Ситуация отражает типичные риски бизнеса при работе с поставщиками и стратегии противодействия претензиям контролирующих органов.

Напоминаем, что эта тема уже поднималась нами ранее.