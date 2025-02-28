Переоформление собственности на квартиру с совместной на долевую не прерывает срок владения для НДФЛ

И переоформление этого не имеет значения, если владение квартирой не прерывается.
Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-04-05/106637 делает вывод: изменение в Едином государственном реестре недвижимости вида права с совместной собственности на долевую собственность не влечет для участников общей собственности прекращения права собственности на указанное имущество.
То есть в такой ситуации срок владения не прерывается. Если с момента приобретения этой квартиры в совместную собственность прошло 5 лет, то ее можно продать без НДФЛ, даже если перед продажей собственность стала долевая.
Как в разных ситуациях считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи, мы разбирали тут.
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