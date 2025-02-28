Переоформление собственности на квартиру с совместной на долевую не прерывает срок владения для НДФЛ

Если квартира была в собственности не менее минимального срока владения (в общем случае 5 лет, в отдельных случаях – 3 года), то доход от ее продажи не облагается НДФЛ. В общем случае срок владения считают от даты госрегистрации права собственности.

И переоформление этого не имеет значения, если владение квартирой не прерывается.

Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-04-05/106637 делает вывод: изменение в Едином государственном реестре недвижимости вида права с совместной собственности на долевую собственность не влечет для участников общей собственности прекращения права собственности на указанное имущество.

То есть в такой ситуации срок владения не прерывается. Если с момента приобретения этой квартиры в совместную собственность прошло 5 лет, то ее можно продать без НДФЛ, даже если перед продажей собственность стала долевая.

Как в разных ситуациях считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи, мы разбирали тут.