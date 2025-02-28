Роструд объяснил, можно ли автоматически продлять коллективный договор

Работодатели могут заключить с сотрудниками коллективный трудовой договор сроком не более чем на три года. Он вступает в силу с подписания или с момента, который указан в тексте документа.
После того, как три года истекут, коллективный договор можно продлить на срок не более трех лет.
«Коллективный договор может действовать не более 3 лет. Для продления действия коллективного договора необходимо проведение коллективных переговоров. Автоматическая пролонгация коллективного договора не предусмотрена», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.
При этом автоматической пролонгации такого соглашения в ТК не предусмотрено, даже если ни одна из сторон не хочет заключать новый договор.
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