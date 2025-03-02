МВД объяснило, как отличить настоящего юриста от мошенника

Цель лжеюриста в общении с потерпевшими — точно такая же, как и у фейковых сотрудников госорганов – убедить гражданина перевести средства или отдать их курьеру.
С точки зрения права, такой юрист – фальшивка, объясняет киберполиция МВД.
Согласно ст. 50 УПК, защитник может быть приглашен по поручению или с согласия подозреваемого. Или в случае неявки может быть назначен по решению следователя или суда и только с согласия самого гражданина.
Юрист не может давать «устные указания» без договора. Статья 25 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора ГПХ.
Как отличить настоящего юриста от мошенника:
Ни один юрист не звонит первым – помощь оказывается только по запросу клиента.
Без письменного соглашения адвокат не дает указаний.
Адвокат никогда не просит переводить деньги на «безопасные» (как бы их ни называли) счета.
Проверить адвоката можно в реестре адвокатской палаты субъекта РФ.
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