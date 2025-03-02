МВД объяснило, как отличить настоящего юриста от мошенника

Лжеюристы часто фигурируют в схемах телефонных мошенников, а схемы постоянно адаптируют и видоизменяют. Один из приемов – подключение к обману «юриста или адвоката по назначению», который обещает помочь гражданину в критической ситуации.

Цель лжеюриста в общении с потерпевшими — точно такая же, как и у фейковых сотрудников госорганов – убедить гражданина перевести средства или отдать их курьеру.

С точки зрения права, такой юрист – фальшивка, объясняет киберполиция МВД.

Согласно ст. 50 УПК, защитник может быть приглашен по поручению или с согласия подозреваемого. Или в случае неявки может быть назначен по решению следователя или суда и только с согласия самого гражданина.

Юрист не может давать «устные указания» без договора. Статья 25 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора ГПХ.

Как отличить настоящего юриста от мошенника: