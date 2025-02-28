Женщины начали чаще подрабатывать на складах, в строительстве и грузоперевозках

Для подработки все больше женщин стали выбирать «мужские» занятия, которые требуют физической выносливости и силы.

За последний год стало больше женщин, которые для подработки выбирают «мужские» специальности, где нужна физическая сила.

С 7% до 9,9% увеличилось количество девушек-курьеров. Заниматься ремонтом стали 7,2% женщин, тогда как в 2024 году их было 5,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для работы с внештатниками Qugo.

«Кадровый голод подстегивает HR-менеджеров уходить от гендерных стереотипов и вовлекать в казалось бы мужские задачи женщин. Как показывает опыт наших клиентов, женщины лучше справляются с доставкой хрупких товаров, а также с комплектацией заказов, состоящих из мелочей, так как от природы более внимательны и аккуратны», — сказала генеральный директор и руководитель клиентского сервиса платформы Qugo Елена Усачева.

С 38,5% до 47,3% выросло число женщин, которые подрабатывают на складе. В сфере грузоперевозок на подработку выходят 9,3% женщин, а годом ранее — 4,5%.