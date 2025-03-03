Рост зарплат побил рекорд за последние 16 лет

Под конец 2024 года работодатели начали выплачивать сотрудникам премии. В результате номинальная начисленная зарплата в среднем стала больше на 21,9%.

В декабре 2024 года зарплаты росли рекордными темпами за последние 16 лет. Это связано с тем, что работодатели решили перенести выплату премий на конец года, чтобы не облагать их налогом в 2025 году по новой прогрессивной шкале НДФЛ.

По данным Росстата, в декабре номинальная начисленная зарплата выросла на 21,9% в годовом выражении. Этот показатель стал максимальным с ноября 2008 года, тогда выплаты увеличились на 22%, пишут «Ведомости».

Средний размер зарплаты в декабре 2024 года составил 128 665 рублей, эта сумма до вычета налогов, с учетом премий и надбавок. В некоторых регионах сотрудники получили больше. Например, в Москве — 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061, в Магаданской области — 224 085, в Ямало-Ненецком автономном округе — 209 624.

Быстрее всего зарплаты под конец года росли в Татарстане (на 33,4%), в Адыгее (32,5%) и Липецкой области (на 32%).