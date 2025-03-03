Владельцев квартир обяжут делиться информацией об арендаторах

Для безопасности жителей многоквартирного дома собственников могут обязать сообщать в МВД и управляющие компании о сдаче жилья в аренду.

МВД и управляющие компании начнут получать сведения о том, сдается ли жилье в аренду, а также информацию о нанимателях. Такой контроль нужен для безопасности других жильцов.

Извещать управляющую компанию и органы МВД о сдачи жилья и нанимателях предложила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут «Известия».

«Сегодня законодательство это никак не регулирует. Ну, кроме того, что арендодатели должны направлять соответствующие уведомления в налоговые органы. А вот с точки зрения сведений о тех, кому сдается жилье, то тут полный провал. Порой это выливается в массу проблем, когда кто-то из жильцов сильно шумит ночью или происходит коммунальная авария, а с жильцами очень сложно связаться», — сказала Светлана Разворотнева.

Также она добавила, что нововведение позволит бороться с нелегальной миграцией и терроризмом.