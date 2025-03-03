Минтруд объяснил, потеряет ли сотрудник стаж для отпуска при смене должности

Отработанное время будут учитывать при переходе на новую должность, но только у того же самого работодателя. Если устроиться в другую компанию, то отпуск придется «заработать» заново.

Если сотрудник продолжает работать в той же компании, то его отпуск останется тем же в соответствии с отработанным временем и утвержденным графиком. Это значит, что при переходе на новую должность стаж для отпуска сохранится.

«Если же вы переводитесь к другому работодателю, трудовой договор расторгается, и отпуск нужно будет "заработать" заново», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

Например, сотрудник устроился на работу в мае на должность механика, а в сентябре его перевели на должность электротехника. В таком случае у него появится право на первый отпуск спустя шесть месяцев, то есть в ноябре.