Продажа квартиры по ДДУ: с какого момента считать 5 лет для освобождения от НДФЛ

При продаже недвижимости ключевое условие для освобождения от НДФЛ — соблюдение минимального срока владения объектом. Для квартир, приобретенных по договору долевого участия, порядок расчета этого срока имеет особенности. Минфин в письме от 26.12.2024 № 03-04-05/132058 дал разъяснения на этот счет.
Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если она находилась в собственности не менее установленного минимального срока. С 2021 года этот срок составляет 5 лет. Однако момент начала отсчета периода владения зависит от способа приобретения жилья.
Если квартира куплена по договору долевого участия (ДДУ), срок владения исчисляется не с даты регистрации права собственности, а с момента полной оплаты стоимости объекта по ДДУ.
Важные уточнения:
в расчет не включаются дополнительные платежи, связанные с увеличением площади квартиры после ввода дома в эксплуатацию;
если право собственности зарегистрировано позже (например, через несколько лет после оплаты), отсчет начинается с даты выполнения финансовых обязательств по договору.
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