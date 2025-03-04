Продажа квартиры по ДДУ: с какого момента считать 5 лет для освобождения от НДФЛ

Минимальный срок владения недвижимостью при продаже зависит от способа ее приобретения. Для дольщиков ключевой датой является не регистрация собственности, а выполнение финансовых обязательств по договору.

При продаже недвижимости ключевое условие для освобождения от НДФЛ — соблюдение минимального срока владения объектом. Для квартир, приобретенных по договору долевого участия, порядок расчета этого срока имеет особенности. Минфин в письме от 26.12.2024 № 03-04-05/132058 дал разъяснения на этот счет.

Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если она находилась в собственности не менее установленного минимального срока. С 2021 года этот срок составляет 5 лет. Однако момент начала отсчета периода владения зависит от способа приобретения жилья.

Если квартира куплена по договору долевого участия (ДДУ), срок владения исчисляется не с даты регистрации права собственности, а с момента полной оплаты стоимости объекта по ДДУ.

Важные уточнения: