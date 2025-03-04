Больше 90% установили максимальный уровень самозапрета на кредиты

Среди тех, кто решил установить самозапрет на оформление кредита, 91% воспользовались максимальным уровнем ограничений. Это значит, что они не смогут взять займы в банках и микрофинансовых организациях как при личном визите в офис, так и онлайн.
«Среди всех вариантов самозапретов, предлагаемых к установлению, более 91% потребителей воспользовались максимальным уровнем устанавливаемого самозапрета», — сказали в бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
В среднем ограничения устанавливают россияне в возрасте от 18 до 65 лет, на них приходится 87% от всех самозапретов.
Недавно мы писали, что 1-2 марта 2025 года пользователи Госуслуг установили почти 2 млн самозапретов на кредиты.
Комментарии3
капец банковской системе. недоверие банкам полное
Где вы увидели так называемое недоверие банкам?
Вполне очевидный диапазон. Безо всякого сбора данных!
от 18 - меньше нельзя и быть не может.
до 65 - а больше живут мало людей.
на всех тех кто старше 65 лет приходится всего 13% ! Ну и определённые проблемы для них как это оформить.
Однако, даже в этом сообщении статистика печальная.