Потребительское кредитование

Больше 90% установили максимальный уровень самозапрета на кредиты

Россияне, которые ограничили себе доступ к кредитованию, не смогут оформить займы ни при личном визите в банки или МФО, ни онлайн.

Среди тех, кто решил установить самозапрет на оформление кредита, 91% воспользовались максимальным уровнем ограничений. Это значит, что они не смогут взять займы в банках и микрофинансовых организациях как при личном визите в офис, так и онлайн.

«Среди всех вариантов самозапретов, предлагаемых к установлению, более 91% потребителей воспользовались максимальным уровнем устанавливаемого самозапрета», — сказали в бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

В среднем ограничения устанавливают россияне в возрасте от 18 до 65 лет, на них приходится 87% от всех самозапретов.

Недавно мы писали, что 1-2 марта 2025 года пользователи Госуслуг установили почти 2 млн самозапретов на кредиты.

Комментарии

3
  • natalisa51

    капец банковской системе. недоверие банкам полное

    • Блудный сын

      Где вы увидели так называемое недоверие банкам?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В среднем ограничения устанавливают россияне в возрасте от 18 до 65 лет, на них приходится 87% от всех самозапретов.

    Вполне очевидный диапазон. Безо всякого сбора данных!

    от 18 - меньше нельзя и быть не может.

    до 65 - а больше живут мало людей.

    на всех тех кто старше 65 лет приходится всего 13% ! Ну и определённые проблемы для них как это оформить.

    Однако, даже в этом сообщении статистика печальная.